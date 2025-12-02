Россиянка стала свидетелем убийства сына кухонным топориком

Жителя Симферополя подозревают в убийстве 12-летнего племянника кухонным топориком, сообщила пресс-служба СУ СК России по Крыму и Севастополю. Молодой человек также ранил мать мальчика и его шестилетнего братика. Следователи возбудили уголовное дело.

27-летний молодой человек при помощи кухонного топорика совершил убийство 12-летнего племянника, — сказано в сообщении.

Мать смогла оказать отпор агрессору и сбежала с маленьким сыном. Они сейчас находятся в реанимации. Причины конфликта неизвестны. Полиция разыскивает подозреваемого.

В Приморском крае суд арестовал местную жительницу, подозреваемую в покушении на жизнь трехлетнего сына. У ребенка зафиксировали множественные ножевые ранения. Женщину остановили очевидцы.

До этого сообщалось, что жителю Кузбасса и его сожительнице грозят сроки до 15 лет лишения свободы из-за жестокого обращения с 12-летним ребенком. Они обвиняются в истязании подростка, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство, незаконном обороте наркотиков, склонении к их потреблению с применением насилия и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.