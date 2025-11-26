День матери
26 ноября 2025 в 11:11

Россиянку арестовали за попытку убийства малолетнего сына

Жительница Приморья взята под стражу за покушение на убийство трехлетнего сына

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Приморском крае суд избрал меру пресечения для местной жительницы, подозреваемой в покушении на жизнь собственного ребенка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Женщина будет содержаться под стражей в течение последующих двух месяцев.

По данным следствия, инцидент произошел 23 ноября в квартире на улице Харьковская в городе Артем. В ходе конфликта женщина несколько раз ударила беспомощного малолетнего сына острым предметом.

Преступный умысел не был доведен до конца благодаря своевременному вмешательству очевидцев происшествия. Ребенку оказана медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Прокуратура Артема взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела. Обвинение предъявлено по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 40-летнему мужчине и его 44-летней сожительнице грозят сроки до 15 лет лишения свободы из-за жестокого обращения с 12-летним ребенком. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство, незаконном обороте наркотиков, склонении к их потреблению с применением насилия и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Россия
Приморский край
покушения
дети
