Суд арестовал организатора налоговой схемы на 13,5 млн рублей

В Санкт-Петерубурге арестовали организатора крупной мошеннической схемы по уклонению от уплаты налогов Михаила Иванова, передает объединенная пресс-служба судов города. Сумма дохода от незаконной деятельности была оценена в не менее 13,5 млн рублей. Срок меры до 1 февраля 2026 года.

05.12.2025 Иванов был задержан, обвинение не предъявлялось. Просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, — сказано в сообщении.

По предварительной информации, Иванов в составе организованной группы создал и контролировал сеть юрлиц, зарегистрированных на подставных лиц. Мошенники действовали с конца прошлого года. По версии следствия, злоумышленники занимались изготовлением и сбытом контрагентам подложных счетов-фактур на фиктивные услуги для незаконного получения налоговых вычетов по НДС.

Ранее сообщалось, что начальник ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки группой лиц, в крупном размере, его задержали. По данным пресс-службы СК России по городу, некоторые осужденные по его приказу создавали неблагоприятные условия в колонии, при которых другие отбывающие наказание были вынуждены давать взятки за невыявление нарушений.