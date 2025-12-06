ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 16:02

Петербургская полиция пошла на отчаянный шаг из-за подростков с пистолетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге полицейские перекрыли дорожное движение, чтобы задержать вооруженных подростков. Несовершеннолетние пытались скрыться от правоохранителей на трамвае, при себе у них обнаружили две телескопические дубинки, два газовых пистолета, газовый баллончик и складной нож, передает пресс-служба органов.

По информации Telegram-канала Mash, ради задержания подростков оперативникам пришлось перекрыть дорожное движение в районе станции метро «Приморская». В результате в отделение доставили семерых человек.

5 декабря в девятом часу вечера в полицию Василеостровского района поступила информация о вызывающем поведении группы подростков у одного из домов по улице Нахимова. Подростки громко кричали, выражаясь нецензурной бранью. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел, — отметили в органах.

Ранее полиция задержала двоих из четырех петербуржцев, совершивших налет на продуктовый магазин. Компания пыталась вынести алкоголь из торгового зала без оплаты.

