В Госдуме оценили реакцию Зеленского на встречу Путина и Уиткоффа Депутат Шеремет счел нервозной реакцию Зеленского на разговор Путина и Уиткоффа

Реакцию президента Украины Владимира Зеленского на переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом можно назвать нервозной, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинский президент сдал интересы государства во имя коррупции.

Просто удивляют нервозное заявление и реакция оскандалившегося Зеленского, сетующего на отсутствие у него полной информации о состоявшемся диалоге, — отметил он.

До этого бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Вашингтон избавится от Зеленского. По его словам, Украина является самым коррумпированным местом на Земле. Риттер напомнил об отставке экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака на фоне уголовного дела о коррупции и отметил, что это случилось благодаря США.

Ранее американские аналитики заявили, что переговоры представителей Вашингтона и Киева во Флориде не привели к прорыву в процессе мирного урегулирования на Украине. При этом в Госдепартаменте дискуссии сочли конструктивными.