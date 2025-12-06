«От двоечника к отличнику»: на ТИЭФ раскрыли уникальную методику обучения

Педагог-новатор и основатель школы «Живой ум» Антоний Удальнов представил на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ-2025) уникальную методику обучения отстающих детей в новых регионах России. В интервью NEWS.ru он рассказал, что благодаря работе педагогического десанта за шесть дней двоечники и троечники могут освоить школьную программу, рассчитанную на два года.

— Антоний, расскажите, пожалуйста, о проекте, который вы представили на Таврическом форуме в рамках сессии.

— На круглом столе я рассказывал о наших возможностях в области обучения. Мы способны своим педагогическим десантом за шесть дней передавать детям знания двухгодичного объема школьной программы в рамках одного предмета. Это дети, которые отстают и которые не могли ходить в школы, у которых сложилась ситуация огромного отставания от школьной программы. И мы хотим поделиться всем имеющимся опытом, опытом и по налаживанию этого учебного процесса, и по передаче методик учителям для того, чтобы мы могли этих детей реанимировать в образовательном плане, чтобы они все могли получить профессии и пойти работать на местах, строить Родину на этих территориях, которые подверглись большим разрушениям.

— О каком предмете идет речь? Можно любой предмет подогнать под эту методику. То есть, грубо говоря, это может быть русский язык, математика, английский язык, что еще?

— Конечно, у каждого школьного предмета есть своя специфика. Но у нас на данный момент написаны методические пособия, авторские работы, специальные технологии игры, которые охватывают все школьные предметы. То есть это возможно для всех школьных предметов.

— То есть любой ребенок, отстающий, например, который живет, учится на исторических территориях, в новых регионах, может стать участником такой программы? И буквально менее чем за неделю он способен дотянуться до тех, кто опережает по уровню впереди идущих?

— Я думаю, если речь идет об исторических территориях, то первое, с чем мы столкнемся, это психологические барьеры, которые возникли у детей, в результате этого срок несколько может увеличиться. Но я не думаю, что это будет более чем в два раза. То есть первый вопрос — это психологически детей настроить очень правильно на это обучение, для того чтобы они могли расслабиться в учебном процессе, снять лишние стрессы.

И это очень важные психологические условия для того, чтобы дальше методика начала работать. Поэтому в целом срок обучения может немножко измениться в зависимости от наличия у ребенка какой-то психологической травмы и контекста, в которых он существует и живет. Но в общем и целом все равно мы можем рассчитывать на то, что за два-три месяца даже очень сложного ребенка, но без диагнозов, мешающих ему освоению школьной программы, мы способны поднять на тот школьный уровень, который на сегодняшний день будет даже выше среднего по стране.

