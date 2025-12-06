ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 16:54

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска за синие галочки

Еврокомиссия наложила на соцсеть Х штраф в $120 млн за обман пользователей

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Еврокомиссия решила оштрафовать социальную сеть X (бывший Twitter) на $120 млн (9 млрд рублей) за обман пользователей, связанный с системой верификации, сообщает газета Die Zeit. Обвинение связано с введением после приобретения платформы предпринимателем Илоном Маском системы покупки так называемых синих галочек.

Согласно решению ЕК, система иногда присваивала статус подтвержденных аккаунтов фейковым пользователям, что вводило аудиторию в заблуждение. Решение Евросоюза о штрафе вызвало незамедлительную и резкую реакцию в правительстве США. Госсекретарь Марко Рубио назвал это атакой на все американские техноплатформы и американский народ, а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ЕС должен поддерживать свободу слова, а не штрафовать компании по пустякам.

Сам владелец платформы Илон Маск ответил на штраф серией постов. Он публично согласился с критикой в адрес Евросоюза и даже призвал к его роспуску. По мнению Маска, суверенитет следует вернуть отдельным странам, чтобы их правительства могли «лучше представлять свой народ».

Ранее Маск назвал Великобританию полицейским государством, после того как Королевский суд Кардиффа приговорил мужчину к 20 месяцам тюрьмы за расистские оскорбления в адрес темнокожих в интернете. Особое негодование предпринимателя вызвал тот факт, что та же судья постановила освободить мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.

