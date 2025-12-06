ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 17:08

В России оценили шансы на заключение сделки по Украине до конца года

Жарихин назвал маловероятным заключение сделки по Украине до конца 2025 года

Андрей Ермак, Марко Рубио Андрей Ермак, Марко Рубио Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Сторонам вряд ли удастся заключить сделку по завершению украинского кризиса до конца 2025 года, заявил ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По словам эксперта, в Европе, США и на Украине остаются силы, которые препятствуют миру.

Мне кажется, это не такой быстрый процесс, чтобы он закончился до конца этого года. Учитывая, что есть много сил, которые не желают заключения мирного соглашения, по крайней мере на тех условиях, которые почти согласованы между российским и американским руководством. И они имеют очень серьезное влияние и в своих странах, и внутри той же самой Украины, и внутри европейских стран, и внутри Соединенных Штатов, — пояснил Жарихин.

Эксперт напомнил, что руководство стран ЕС настроено радикально из-за того, что их исключили из процесса мирного урегулирования. Также решением могут быть недовольны демократы и некоторые республиканцы в США, констатировал он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков не исключил, что отсутствие соглашения в переговорах между Вашингтоном и Киевом может привести к отставке президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в случае дальнейшего застоя в обсуждениях Белый дом может усилить антикоррупционные обыски на Украине.

