04 декабря 2025 в 18:00

Котлеты по-киевски больше не делаю. Готовлю куриные рулетики с сыром — вся сочность внутри, проще и вкуснее

Котлета по-киевски — это, безусловно, классика, но ее приготовление требует ювелирной точности и постоянного контроля, чтобы масло не вытекло. Предлагаем более простую, но не менее эффектную альтернативу, где вся сочность и аромат заключены не в капризном сливочном масле, а в надежном и тягучем сыре. Эти рулетики сочетают в себе сочную куриную грудку, обжаренную до золотистой корочки, и взрывную сердцевину из расплавленного сыра со свежей зеленью. Они гарантированно останутся сочными, а их приготовление не превратится в стресс. Это блюдо выглядит изысканно и станет достойным украшением как праздничного, так и будничного стола, впечатлив всех своей простой элегантностью и насыщенным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных куриных филе (около 500 г), 150 г твердого сыра (например, гауда или моцарелла), пучок свежего укропа или петрушки, 1 зубчик чеснока, соль, черный молотый перец, 2–3 столовые ложки муки, 1 яйцо для панировки и 100 г панировочных сухарей. Сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс и смешайте все в миске — это будет начинка. Куриное филе разрежьте вдоль, но не до конца, и раскройте как книжку. Отбейте каждую половинку через пленку до толщины около 5 мм. Посолите и поперчите. На середину каждого отбивного листа выложите горсть сырно-зеленой начинки. Плотно сверните филе в рулет, подворачивая края, чтобы начинка не вытекла. Обваляйте каждый рулетик последовательно в муке, взбитом яйце и сухарях, тщательно прижимая панировку. Разогрейте в сковороде растительное масло (слой около 1 см) на среднем огне. Обжарьте рулетики со всех сторон до равномерной золотистой корочки, примерно 10–12 минут. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут. Дайте немного остыть перед нарезкой, чтобы сыр немного «схватился».

