В Госдуме раскрыли оружие против «оголтелых интересов» НАТО Депутат Каргинов: российские военные в Арктике сдерживают страны НАТО

Военные силы России, расположенные в Арктике, являются одним из элементов сдерживания «оголтелых интересов» стран НАТО, заявил первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на пресс-конференции, посвященной вопросам развития района. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, армия готова дать серьезный отпор противнику.

С точки зрения безопасности страны, это один из элементов, который нам позволяет сегодня сдерживать оголтелые интересы натовских стран, — сказал Каргинов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что заявление председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения Альянсом упреждающего удара по России направлено на срыв переговорного процесса по Украине. Дипломат обратила внимание, что слова западного офицера прозвучали на фоне активизации контактов по урегулированию кризиса.

До этого Драгоне заявил, что Альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на некоторые шаги России. По его словам, НАТО изучает варианты более активных и превентивных мер, включая сферу кибербезопасности.