04 декабря 2025 в 18:53

Адвокат Разина умолчал в суде один факт о продюсере

Адвокат Разина Жарков не раскрыл в суде место проживания продюсера

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press
Представитель продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина Александр Жарков не смог указать текущее местонахождение своего доверителя на судебном заседании в Сочи, но сообщил о его инвалидности в России и Турции, передает ТАСС. Юрист объяснил, что Разин снят с регистрационного учета в РФ, а последним известным адресом была Москва, что подтвердить документально он не в силах.

Он является инвалидом второй группы на территории России и инвалидом первой группы на территории Турции, — сказал представитель.

Ранее осведомленный источник сообщил, что продюсер коллектива «Ласковый май», обвиняемый в мошенничестве, сейчас проживает в Соединенных Штатах. Согласно предоставленным данным, он переехал в эту страну уже несколько лет назад.

Кроме того, участник судебного разбирательства сообщил, что Верховный суд России отказал в пересмотре жалоб Разина, оспаривавшего отказ в регистрации авторства на композиции группы «Ласковый май». Таким образом, судебная коллегия вернула заявителю его апелляционные документы, подтвердив правомерность постановлений предыдущих судов.

