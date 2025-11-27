День матери
27 ноября 2025 в 16:15

Стало известно, смог ли Разин получить права на песни «Ласкового мая»

Разин не смог добиться отмены отказа в авторских правах на песни «Ласкового мая»

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Верховный суд России отказался рассматривать жалобы продюсера Андрея Разина на отказ в авторских правах на песни группы «Ласковый май», сообщил ТАСС участник процесса. Суд вернул музыканту его обращения, оставив в силе решения нижестоящих инстанций.

Верховный суд не стал рассматривать жалобы Разина, которому отказали нижестоящие судебные инстанции на авторские и смежные права на музыкальные произведения «Ласкового мая», а также на авторские и смежные права группы, — говорится в сообщении.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что продюсер легендарной группы «Ласковый май» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб по данному делу оценивается приблизительно в 500 млн рублей, а сам Разин годами использовал поддельное соглашение для незаконного получения авторских выплат.

Кроме того, певец Александр Маршал опроверг заявление музыканта Стаса Намина о незаконном использовании названия группы «Парк Горького» прежним составом коллектива. Артист подчеркнул, что все судебные разбирательства по авторским правам на бренд завершились в пользу оригинального состава.

