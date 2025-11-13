Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:23

Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»

Солист «Парка Горького» Маршал: права на имя группы только у старого коллектива

Стас Намин Стас Намин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Слова музыканта Стаса Намина о том, что старый состав группы «Парк Горького» незаконно использует название коллектива, ложь, сказал NEWS.ru певец Александр Маршал. Артист заявил, что все суды по авторским правам за «Парк Горького» были в пользу старого состава.

Настоящий состав — это Алексей Белов, Александр Львов, Александр Яненков и Александр Маршал. То, что сейчас создано Стасом, называется кавер-группа, несколько, пока еще не обманутых Стасом, пацанов. Но у них все впереди. Настоящую группу «Парк Горького» создали мы, название группы придумали мы, песни написаны Алексеем Беловым. Все права на эти песни принадлежат ему, — сказал Маршал.

Артист добавил, что все суды по вопросу авторских прав на «Парк Горького», которые уже состоялись, были выиграны в пользу старого состава коллектива и это можно найти в судебных в документах.

Никакого другого названия мы не собираемся рассматривать, потому, как никто, кроме нас, к этому названию не имеет никакого отношения, — резюмировал Маршал.

Ранее композитор, продюсер Стас Намин заявил, что участники первого состава группы «Парк Горького» незаконно используют имя коллектива и гастролируют с концертами. В пресс-центре МИЦ «Известия» после пресс-конференции коллектива он сказал NEWS.ru, что музыканты не имеют никакого отношения к настоящему «Парку Горького».

Александр Маршал
права
названия
Парк Горького
