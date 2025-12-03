Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 10:27

Раскрыто, где Разин скрывается от уголовного дела

РИА Новости: Андрей Разин живет в США

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, в отношении которого выдвинуты обвинения в мошенничестве, в настоящее время находится в США, рассказал РИА Новости информированный источник. По его словам, Разин перебрался в Соединенные Штаты еще несколько лет назад.

Разин живет во Флориде. У него в США есть дальние родственники. В Штаты он ездил часто, окончательно перебрался туда в 22-м или 23-м году,заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в уголовном деле продюсера «Ласкового мая» может появиться новый эпизод. Согласно документам, менеджеру могут вменить подделку договора с певцом группы Юрием Шатуновым.

До этого сообщалось, что судебные приставы на протяжении длительного времени пытаются взыскать с Разина крупную финансовую задолженность. Общая сумма долга экс-продюсера группы «Ласковый май» превышает 5,2 млн рублей по договору займа, который не исполнялся более семи лет.

Кроме того продюсер подал апелляцию на решение суда, оставившее в реестре Российского авторского общества (РАО) композицию «Розовый вечер». Функционер заявлял о нарушении его авторских прав со стороны РАО.

