День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 13:56

Продюсеру «Ласкового мая» грозит еще одна статья

Продюсеру «Ласкового мая» могут вменить новый эпизод из-за договора с Шатуновым

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В уголовном деле продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, которого разыскивают по обвинению в особо крупном мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, может появиться новый эпизод, следует из судебных материалов. Согласно документам, менеджеру могут вменить подделку договора с певцом группы Юрием Шатуновым, передает ТАСС.

Оригинал датирован и подписан 2013 годом, но касается предоставления Шатуновым продюсеру всего лишь права на публикацию касающейся группы информации в СМИ. Договор от 2025 года не является оригиналом и сделан на основании оригинального первого двухстраничного документа путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов, — говорится в материалах.

Пользуясь страницами из старого договора, Разин и его юристы предоставляли в судах поддельные документальные доказательства, сказано в материалах. На основании этого правоохранителей просят провести проверку и возбудить уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что судебные приставы на протяжении длительного времени пытаются взыскать с Разина крупную финансовую задолженность. Общая сумма долга экс-продюсера группы «Ласковый май» превышает 5,2 млн рублей по договору займа, который не исполнялся более семи лет.

Россия
группы
Ласковый май
Андрей Разин
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе нашли покойника в списке голосующих
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.