Продюсеру «Ласкового мая» грозит еще одна статья

В уголовном деле продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, которого разыскивают по обвинению в особо крупном мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, может появиться новый эпизод, следует из судебных материалов. Согласно документам, менеджеру могут вменить подделку договора с певцом группы Юрием Шатуновым, передает ТАСС.

Оригинал датирован и подписан 2013 годом, но касается предоставления Шатуновым продюсеру всего лишь права на публикацию касающейся группы информации в СМИ. Договор от 2025 года не является оригиналом и сделан на основании оригинального первого двухстраничного документа путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов, — говорится в материалах.

Пользуясь страницами из старого договора, Разин и его юристы предоставляли в судах поддельные документальные доказательства, сказано в материалах. На основании этого правоохранителей просят провести проверку и возбудить уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что судебные приставы на протяжении длительного времени пытаются взыскать с Разина крупную финансовую задолженность. Общая сумма долга экс-продюсера группы «Ласковый май» превышает 5,2 млн рублей по договору займа, который не исполнялся более семи лет.