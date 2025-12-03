Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 09:41

Захарова объяснила угрозы НАТО нанести превентивный удар по России

Захарова: угрозы НАТО нанести удар по России направлены на срыв переговоров

Заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения Альянсом упреждающего удара по России направлено на срыв переговорного процесса по Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат обратила внимание, что слова западного офицера прозвучали на фоне активизации контактов по урегулированию кризиса.

Интересно то, что подобные заявления председателя Военного комитета НАТО были сделаны <…> как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют свою целью урегулирование ситуации на Украине, — подчеркнула она.

По мнению Захаровой, Альянс перешел к прямым угрозам, поскольку не добился успеха, запустив шумиху в западной прессе. Как отметила дипломат, «эта безумная суета и безумный информационный залп» не возымели ожидаемого эффекта, и тогда страны Запада «перешли к запугиванию». То, что целью этой кампании является срыв возможных договоренностей, Захарова назвала несомненным фактом.

Ранее Драгоне заявил, что Альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на некоторые шаги России. По его словам, НАТО изучает варианты более активных и превентивных мер, включая сферу кибербезопасности.

Мария Захарова
Россия
НАТО
МИД РФ
переговоры
Украина
