Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:08

«Смертельный приговор»: Медведчук раскрыл, почему Зеленскому не нужен мир

Медведчук: любые мирные условия приведут к краху власти на Украине

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Ключевая проблема для украинских властей заключается в том, что подписание мира практически на любых возможных условиях станет крахом для действующей политической системы, написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру». Он подчеркнул, что речь идет не только о власти президента Украины Владимира Зеленского.

Проблема в том, что практически любые возможные условия мира — это смертельный приговор не только власти Зеленского, но и всей политической системе Украины, — подчеркнул Медведчук.

Политик отметил, что дело не в нежелании украинского народа прекращать конфликт. Он подчеркнул, что стремление продолжать конфликт с Россией наиболее сильно среди тех пропагандистов и политиков, кто максимально далек от линии фронта.

Ранее сообщалось, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом, по мнению аналитиков, учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для главы государства дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

Виктор Медведчук
СВО
Украина
Владимир Зеленский
