03 декабря 2025 в 10:26

В МВД раскрыли подробности дела о нападении на пенсионерку в Новосибирске

МВД: напавшего на пенсионерку в Новосибирске курьера пока не задержали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Курьера, который совершил нападение на пенсионерку в Новосибирске, еще не задержали, заявили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по региону. По информации ведомства, в настоящее время ведется расследование.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Гражданина, совершившего правонарушение против пожилой женщины, пока не задержали, — сообщили в МВД.

О нападении курьера на женщину 1954 года рождения ранее заявили в прокуратуре Новосибирской области. В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как мужчина догоняет пенсионерку в подземном переходе и наносит ей удар ногой по голове. От полученного удара женщина упала на плитку.

Позднее пресс-служба компании «Купер» сообщила об увольнении курьера, который ударил пенсионерку ногой в подземном переходе в Новосибирске. Информация о нарушителе была передана в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что житель Мурино в Ленинградской области вызывал курьеров, выходя к ним обнаженным. Мужчина не стеснялся сотрудников сервисов доставки и онанировал прямо при них.

