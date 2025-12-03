Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 10:34

Между Москвой и Нижним Новгородом запустили двухэтажный поезд «Буревестник»

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
После 11-летнего перерыва на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом вернулся фирменный двухэтажный поезд «Буревестник», сообщает РИА Новости. Торжественная церемония его отправления состоялась на Ярославском вокзале.

До 2014 года поезд курсировал в одноэтажном варианте. Запуск приурочен ко Всероссийскому дню пассажира. В обновленном составе представлены вагоны разных категорий комфорта: сидячие места стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро.

В вагонах улучшенной компоновки есть отдельное купе со спальным местом и персональным монитором. Салоны с сидячими местами предусматривают два варианта вместимости: на 104 и 60 пассажиров, каждый из них оснащен декоративной подсветкой «звездное небо» и тремя туалетами.

Все вагоны оборудованы современными системами: экологичными туалетными комплексами, климат-контролем и системами безопасности, мультимедийным оснащением. Для пассажиров предусмотрены индивидуальные розетки, порты USB и Type-C, а также возможность регулировки наклона спинки кресла.

Ранее РЖД запустили продажу билетов в специальные купе, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми. Нововведение касается купейных вагонов всех поездов пассажирской компании. При бронировании детские места отмечены специальной пиктограммой.
РЖД
поезда
Москва
Нижний Новгород
