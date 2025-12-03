Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:28

Суд оставил без изменения приговор гиду по делу о гибели туристов

Суд на Камчатке подтвердил приговор гиду по делу о гибели девяти человек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Суд оставил без изменения приговор гиду Ивану Алабугину за гибель девяти человек на вулкане на Камчатке, сообщили в прокуратуре Камчатского края. Мужчина получил 4,5 года заключения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суд оставил без изменения приговор по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская сопка. В августе текущего года Усть-Камчатский районный суд признал гида Ивана Алабугина виновным, — говорится в сообщении.

Туристическая экспедиция стартовала 30 августа 2022 года, поднимаясь по южной стороне вулкана вместе с двумя проводниками-гидами. Спустя четыре дня, 3 сентября, два участника группы, почувствовав себя плохо, решили спуститься обратно к дому вулканологов вместе с обвиняемым. Остальные члены экспедиции продолжали подъем дальше, дойдя до отметки 4 400 метров над уровнем моря. Однако дальнейший путь оказался невозможен из-за трудностей передвижения по леднику, поэтому группа также повернула назад. На обратном пути девять человек сорвались в пропасть.

Ранее снежная лавина накрыла двух человек в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. В результате происшествия один человек погиб. Лавина сошла на передвижной домик примерно в пяти километрах от месторождения.

