Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:57

«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа

Зеленский заявил, что ждет сигналов от США после встречи Путина и Уиткоффа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х, что ждет от США сигналов после встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. Он также выразил готовность встретиться с главой США Дональдом Трампом.

Я готов воспринимать все сигналы и готов к встрече с президентом Трампом, — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом, по мнению аналитиков, учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для главы государства дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

Между тем советник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что американские представители не планируют заезжать в Киев после переговоров с Путиным. Их следующим пунктом назначения станет Вашингтон для личного доклада Трампу, подчеркивал Ушаков. Только после внутренних консультаций в Вашингтоне стороны смогут договориться о продолжении диалога, добавил советник президента.

