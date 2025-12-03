Ветеринар рассказала, как сделать жилье безопасным для собаки Ветеринар Онуфриенко: хозяевам собак следует прятать электрические кабели в доме

Хозяевам собак следует прятать электрические кабели в короба или под плинтусы, чтобы питомцы не перегрызли их, заявила LIFE.ru ветеринар Марианна Онуфриенко. Она посоветовала хранить мелкие предметы, в особенности острые, вне досягаемости животного.

Продукты и остатки пищи в доме нужно безопасно утилизировать, отметила Онуфриенко. Она напомнила, что многие компоненты человеческого рациона опасны для собак. Поддерживать чистоту жилья важно с помощью безопасных для животных средств.

Врач добавила, что особую угрозу для питомцев представляют некоторые комнатные растения, в том числе молочайные, ароидные, кутровые и пасленовые. Контакт с ними чреват ожогами слизистых и расстройствами пищеварения.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что витамин B6 является наиболее действенным средством для спасения собаки, которая проглотила отраву догхантеров. По его словам, это средство выступает прямым противоядием противотуберкулезному препарату и вводится внутримышечно.