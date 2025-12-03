Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:31

Медведчук раскрыл стратегию Киева на переговорах

Медведчук: Киев реально ни с чем не соглашается в деле урегулирования

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Власти Украины реально ни с чем не соглашаются в деле урегулирования, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В своей статье на портале «Смотрим.ру» он отметил, что стратегия Киева на переговорах заключается в постоянном подвешивании «пары вопросов», демонстрируя прогресс, которого на самом деле нет.

Все разговоры о том, что в переговорах по украинскому кейсу осталось решить каких-то «пару вопросов», — спекуляция от начала и до конца. Стратегия официального Киева в том и состоит, чтобы постоянно подвешивать «пару вопросов», тем самым демонстрируя прогресс, но в реальности ни с чем не соглашаться, — заявил он.

Ранее Медведчук заявил, что любые красные линии команды президента Украины Владимира Зеленского по пунктам мирного плана США не имеют никакого отношения к интересам самих украинцев. Он назвал циничной ложью слова местных властей о том, что простые украинцы «очень хотят воевать» и «не позволят заключить мир».

До этого Медведчук заявил, что на Украине рассматривают возможность эвакуации населения из Киева, Харькова и Одессы из-за рисков отсутствия отопления в зимний период. Он уточнил, что системы энергоснабжения, газоснабжения и городская инфраструктура находятся в катастрофическом состоянии.

Россия
Украина
переговоры
Виктор Медведчук
