Почему не работает WhatsApp 3 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Почему не работает WhatsApp 3 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 3 декабря, в России наблюдаются сбои в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, заблокируют ли мессенджер полностью?

Почему не работает WhatsApp 3 декабря

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. Также триггером для ускорения крайних мер в отношении мессенджера стал недавний факт утечки дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин.

«Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют. Публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора», — отметил парламентарий.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 3 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных устройствах, так и на стационарных. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке мессенджера и совершении звонков.

Порядка 26% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 3 декабря приходятся на Москву, 16% — на Новосибирскую область, 7% — на Иркутскую область, 5% — на Краснодарский и Красноярский края и Свердловскую область, 4% — на Сахалин, Приморский край и Ростовскую область, 3% — на Санкт-Петербург, Кузбасс, Башкирию и Омскую область, 2% — на Челябинскую область, 1% — на Татарстан, Ставрополье, Волгоградскую, Нижегородскую, Томскую и Ярославскую области.

Когда полностью заблокируют WhatsApp в России

В Роскомнадзоре сообщили, что в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp полностью заблокируют в РФ.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что полную блокировку WhatsApp можно ожидать примерно через два-три месяца.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать. Просто нужно определенное время, чтобы граждане спокойно и плавно перешли на другие платформы», — сказал он.

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что на настоящий момент в стадии завершения находится работа по импортозамещению WhatsApp национальным мессенджером MAX.

«У WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток», — отметил парламентарий.

Читайте также:

Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева

Ужасный дубак и холод до -15? Погода в Москве в середине декабря: что ждать

Лютые морозы до -30? Погода в Москве на новогодние праздники: чего ждать