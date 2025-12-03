Как выбрать подарок по типу темперамента: топ-10 беспроигрышных вариантов

Как выбрать подарок по типу темперамента: топ-10 беспроигрышных вариантов

Если возник вопрос, что подарить взрослому на Новый год, а идей нет — обратитесь к психологии: попробуйте сделать подарок по типу темперамента. Такой подход поможет порадовать человека по-настоящему индивидуальным и нужным презентом, ведь каждому характеру нужны особые эмоции и впечатления.

Кратко о типах темперамента

Существуют четыре основных темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Сангвиники энергичны и общительны, холерики — решительны и вспыльчивы, меланхолики — чувствительны и склонны к размышлениям, флегматики — спокойны и уравновешенны. Эти черты — основа при выборе удачного подарка взрослым на Новый год.

10 подарков взрослым на Новый год: выбираем по темпераменту

Холерикам — сертификат на экстрим: к примеру, поездка на квадроциклах или мастер-класс по вождению. Сангвиникам — настольная игра для веселых компаний или билеты на событие. Меланхоликам подойдет уютный плед, набор для творчества или хорошая книга. Флегматикам — термокружка, аромалампа, массажер для релакса. Экстравертам — поход в квест-комнату или абонемент в спортзал. Интровертам — наушники с шумоподавлением или приглушенный ночник. Коллегам-рационалам — планер или органайзер для записей. Эмоциональным — сертификат в мастерскую гончарства или арт-студию. Любителям природы — растения в горшке, мини-сады для интерьера. Тем, кто ценит заботу о здоровье, — фитнес-браслет или абонемент в бассейн.

Применяйте психологические советы при выборе — подарок по типу темперамента всегда окажется уместным и оригинальным: подберите 10 подарков взрослым по этим критериям и удивите своих близких индивидуальным подходом.

