Как выбрать подарок по типу темперамента: топ-10 беспроигрышных вариантов

Если возник вопрос, что подарить взрослому на Новый год, а идей нет — обратитесь к психологии: попробуйте сделать подарок по типу темперамента. Такой подход поможет порадовать человека по-настоящему индивидуальным и нужным презентом, ведь каждому характеру нужны особые эмоции и впечатления.
Кратко о типах темперамента
Существуют четыре основных темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Сангвиники энергичны и общительны, холерики — решительны и вспыльчивы, меланхолики — чувствительны и склонны к размышлениям, флегматики — спокойны и уравновешенны. Эти черты — основа при выборе удачного подарка взрослым на Новый год.
10 подарков взрослым на Новый год: выбираем по темпераменту
Холерикам — сертификат на экстрим: к примеру, поездка на квадроциклах или мастер-класс по вождению.
Сангвиникам — настольная игра для веселых компаний или билеты на событие.
Меланхоликам подойдет уютный плед, набор для творчества или хорошая книга.
Флегматикам — термокружка, аромалампа, массажер для релакса.
Экстравертам — поход в квест-комнату или абонемент в спортзал.
Интровертам — наушники с шумоподавлением или приглушенный ночник.
Коллегам-рационалам — планер или органайзер для записей.
Эмоциональным — сертификат в мастерскую гончарства или арт-студию.
Любителям природы — растения в горшке, мини-сады для интерьера.
Тем, кто ценит заботу о здоровье, — фитнес-браслет или абонемент в бассейн.
Применяйте психологические советы при выборе — подарок по типу темперамента всегда окажется уместным и оригинальным: подберите 10 подарков взрослым по этим критериям и удивите своих близких индивидуальным подходом.
