Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:00

Как выбрать подарок по типу темперамента: топ-10 беспроигрышных вариантов

10 подарков взрослым на Новый год — подбираем подарок по типу темперамента 10 подарков взрослым на Новый год — подбираем подарок по типу темперамента Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Если возник вопрос, что подарить взрослому на Новый год, а идей нет — обратитесь к психологии: попробуйте сделать подарок по типу темперамента. Такой подход поможет порадовать человека по-настоящему индивидуальным и нужным презентом, ведь каждому характеру нужны особые эмоции и впечатления.

Кратко о типах темперамента

Существуют четыре основных темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Сангвиники энергичны и общительны, холерики — решительны и вспыльчивы, меланхолики — чувствительны и склонны к размышлениям, флегматики — спокойны и уравновешенны. Эти черты — основа при выборе удачного подарка взрослым на Новый год.

10 подарков взрослым на Новый год: выбираем по темпераменту

  1. Холерикам — сертификат на экстрим: к примеру, поездка на квадроциклах или мастер-класс по вождению.

  2. Сангвиникам — настольная игра для веселых компаний или билеты на событие.

  3. Меланхоликам подойдет уютный плед, набор для творчества или хорошая книга.

  4. Флегматикам — термокружка, аромалампа, массажер для релакса.

  5. Экстравертам — поход в квест-комнату или абонемент в спортзал.

  6. Интровертам — наушники с шумоподавлением или приглушенный ночник.

  7. Коллегам-рационалам — планер или органайзер для записей.

  8. Эмоциональным — сертификат в мастерскую гончарства или арт-студию.

  9. Любителям природы — растения в горшке, мини-сады для интерьера.

  10. Тем, кто ценит заботу о здоровье, — фитнес-браслет или абонемент в бассейн.

Применяйте психологические советы при выборе — подарок по типу темперамента всегда окажется уместным и оригинальным: подберите 10 подарков взрослым по этим критериям и удивите своих близких индивидуальным подходом.

Ранее мы рассказывали, как грамотно попросить желаемый подарок на Новый год.

праздники
Новый год
подарки
советы
новогодние подарки
темперамент
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.