Турция одним решением может способствовать возрождению торговли в Армении Турция допустила открытие сухопутной границы с Арменией в течение шести месяцев

Турция в течение ближайших шести месяцев может открыть сухопутную границу с Арменией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства считают, что это событие станет важным шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами и восстановлению их экономических связей.

Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев, что положит конец существованию последней закрытой границы времен холодной войны в Европе и откроет путь к возрождению торговли на Кавказе, — говорится в сообщении.

Ранее власти Армении опубликовали ряд материалов, касающихся переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Всего было обнародовано 13 документов. Среди них оказались предложения Минской группы ОБСЕ от 2016 и 2019 годов, Мадридские принципы, Казанские принципы, а также пакет предложений России.

До этого вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обсудили вопросы делимитации границ между двумя республиками. Встреча состоялась в азербайджанском городе Габала. Политики отметили договоренность, достигнутую по итогам встречи 16 января 2025 года.