Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:35

Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске

Школьница в Прокопьевске могла убить мать из-за нежелания сидеть с братом

В Прокопьевске 14-летняя школьница зарезала мать, потому что та заставляла ее сидеть с младшим братом, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, родственница также ругалась из-за невыполненной домашней работы, что не нравилось подростку.

Отмечается, что совершить преступление школьнице помог ее молодой человек. Подростки заранее спланировали преступление. В ходе нападения они по очереди наносили женщине удары ножом в голову и тело. Убедившись в ее смерти, они спрятали тело в подвале дома, где его позже обнаружил отчим погибшей.

Ранее прокуратура и управление СКР по Кемеровской области подтвердили факт убийства женщины в Прокопьевске. Тело 36-летней женщины в подвале четырехэтажного жилого дома нашел ее супруг 2 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Оба подростка уже достигли возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Между тем врач-психиатр и нарколог Василий Шуров считает, что подросток могла пойти на преступление не из-за психологической болезни. По его словам, все действия преступника были продуманными и последовательными. Он добавил, что уже сейчас ситуация выглядит как спланированное убийство.

