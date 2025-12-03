Врачи назвали страшные последствия укусов огненных муравьев

Укус огненного муравья может быть смертельно опасным, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, у туристов часто отсутствует иммунитет к яду насекомых, которые не водятся в их регионе проживания.

Летальный исход человека после укуса огненных муравьев возможен. Яд — это чужеродное для организма вещество. Аллергическая реакция — это крайнее состояние организма, которое препятствует распространению этого вещества. В организме включаются иммунологические клетки, — пояснил Кондрахин.

Он подчеркнул, что в отдельных случаях реакция иммунной системы на укус ядовитых насекомых может быть чрезвычайно интенсивной и молниеносной. По словам Кондрахина, незамедлительная реакция, которая может привести к анафилактическому шоку, представляет серьезную угрозу для жизни человека.

В свою очередь иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с NEWS.ru предупредила, что у всех людей укусы насекомых обычно вызывают местную реакцию. По ее словам, с особенно тяжелыми последствиями ядовитых укусов могут столкнуться аллергики.

У лиц, склонных к аллергии, последствия укусов насекомых, а в особенности ядовитых, могут протекать более тяжело, чем у лиц, не страдающих аллергией. Обычно такие укусы чаще всего вызывают местную реакцию у любого человека, потому что вводимая любым видом этих существ жидкость воспринимается человеческим организмом как лекарственная непереносимость, — пояснила Логина.

Ранее сообщалось, что на тайском острове Пхукет российские туристы столкнулись с нападением ядовитых огненных муравьев, которые атаковали их прямо в постели на вилле. Укусы этих насекомых могут вызвать серьезные реакции, вплоть до потери сознания, особенно при массовой атаке.