Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:01

Врачи назвали страшные последствия укусов огненных муравьев

Терапевт Кондрахин: укус огненного муравья может привести к смерти

Красные огненные муравьи Красные огненные муравьи Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Укус огненного муравья может быть смертельно опасным, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, у туристов часто отсутствует иммунитет к яду насекомых, которые не водятся в их регионе проживания.

Летальный исход человека после укуса огненных муравьев возможен. Яд — это чужеродное для организма вещество. Аллергическая реакция — это крайнее состояние организма, которое препятствует распространению этого вещества. В организме включаются иммунологические клетки, — пояснил Кондрахин.

Он подчеркнул, что в отдельных случаях реакция иммунной системы на укус ядовитых насекомых может быть чрезвычайно интенсивной и молниеносной. По словам Кондрахина, незамедлительная реакция, которая может привести к анафилактическому шоку, представляет серьезную угрозу для жизни человека.

В свою очередь иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с NEWS.ru предупредила, что у всех людей укусы насекомых обычно вызывают местную реакцию. По ее словам, с особенно тяжелыми последствиями ядовитых укусов могут столкнуться аллергики.

У лиц, склонных к аллергии, последствия укусов насекомых, а в особенности ядовитых, могут протекать более тяжело, чем у лиц, не страдающих аллергией. Обычно такие укусы чаще всего вызывают местную реакцию у любого человека, потому что вводимая любым видом этих существ жидкость воспринимается человеческим организмом как лекарственная непереносимость, — пояснила Логина.

Ранее сообщалось, что на тайском острове Пхукет российские туристы столкнулись с нападением ядовитых огненных муравьев, которые атаковали их прямо в постели на вилле. Укусы этих насекомых могут вызвать серьезные реакции, вплоть до потери сознания, особенно при массовой атаке.

насекомые
врачи
туристы
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами
«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.