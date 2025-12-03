Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы The Sun сообщил о гибели в ДТП 11-летнего польского актера Марецки

Одиннадцатилетний польский актер Никодем Марецки погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает таблоид The Sun. По данным авторов, трагедия случилась, когда ребенок возвращался домой из школы.

Инцидент произошел в населенном пункте Щепановице недалеко от Кракова. Предварительно, мальчик попал под автомобиль сразу после того, как вышел из автобуса.

На место аварии оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшего вертолетом санитарной авиации доставили в больницу, где он скончался на следующий день, 27 ноября.

Никодем Марецки был известен своей ролью в военной драме «Белая храбрость», которая вышла в прошлом году. Режиссер картины Марцин Кошалка выразил соболезнования, отметив, что мальчик обладал значительным талантом и его будущее в кинематографе виделось очень многообещающим.

Ребенок также часто исполнял роли детей ключевых персонажей в других кинопроектах. Похороны Никодема Марецки запланированы на 3 декабря.

