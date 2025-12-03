Известная телеведущая наехала на мотоциклиста и сломала ему шею Британскую телеведущую Холли Уиллоби оштрафовали за наезд на мотоциклиста

Известная британская телеведущая Холли Уиллоби сбила мотоциклиста и сломала ему шею, управляя автомобилем Mini Cooper, сообщает издание The Sun. Авария произошла еще в августе. Суд в Лондоне признал Уиллоби виновной и оштрафовал ее на 4 тыс. фунтов стерлингов (около 245 тыс. рублей).

Сегодня в магистратском суде Лавендер-Хилл состоялось слушание в отсутствие Холли после того, как она признала себя виновной в вождении без должной осторожности по почте, — говорится в публикации.

Уточняется, что ведущая не включила поворотник и случайно наехала на мотоциклиста, не заметив его. При этом Уиллоби не стала скрываться с места ДТП. Она дала воды пострадавшему, предложила ему позвонить по телефону и дождалась приезда полиции.

Ранее в Москве на Северо-Восточной хорде произошла авария с участием ВАЗ и Mercedes. Установлено, что иномарка врезалась в отечественный автомобиль, который остановился на трассе из-за неисправности. В результате столкновения погибла пассажирка ВАЗ. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура.