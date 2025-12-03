Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:14

Известная телеведущая наехала на мотоциклиста и сломала ему шею

Британскую телеведущую Холли Уиллоби оштрафовали за наезд на мотоциклиста

Холли Уиллоби Холли Уиллоби Фото: Stephen Lock/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Известная британская телеведущая Холли Уиллоби сбила мотоциклиста и сломала ему шею, управляя автомобилем Mini Cooper, сообщает издание The Sun. Авария произошла еще в августе. Суд в Лондоне признал Уиллоби виновной и оштрафовал ее на 4 тыс. фунтов стерлингов (около 245 тыс. рублей).

Сегодня в магистратском суде Лавендер-Хилл состоялось слушание в отсутствие Холли после того, как она признала себя виновной в вождении без должной осторожности по почте, — говорится в публикации.

Уточняется, что ведущая не включила поворотник и случайно наехала на мотоциклиста, не заметив его. При этом Уиллоби не стала скрываться с места ДТП. Она дала воды пострадавшему, предложила ему позвонить по телефону и дождалась приезда полиции.

Ранее в Москве на Северо-Восточной хорде произошла авария с участием ВАЗ и Mercedes. Установлено, что иномарка врезалась в отечественный автомобиль, который остановился на трассе из-за неисправности. В результате столкновения погибла пассажирка ВАЗ. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура.

Лондон
Британия
суды
телеведущие
аварии
ДТП
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальник представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
«Выглядят анекдотично»: Фадеев о ковидном запрете массовых мероприятий
Нарколог оценил идею ограничивать работу круглосуточных магазинов
«Коварные факторы»: ветеринар назвал вероятную причину гибели 500 тюленей
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.