03 декабря 2025 в 09:50

Белоруссия усложнила жизнь дальнобойщикам из Польши и Прибалтики

Белоруссия запретила въезд грузовикам из Прибалтики без навигационных пломб

Автомобиль в международном пункте пропуска белорусско-польской границы Автомобиль в международном пункте пропуска белорусско-польской границы Фото: Инна Гришук/РИА Новости
Власти Белоруссии запретили въезд на свою территорию грузовым автомобилям из Польши, а также Латвии и Литвы, которые не имеют специальных навигационных пломб, говорится в постановлении правительства республики. В документе указывается, что пломбирование является обязательным для всех транспортных средств, включая грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в странах Европейского союза, если они нарушают требования белорусского законодательства о перемещении по территории страны.

Навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке: при ввозе в Республику Беларусь с территорий Латвийской Республики, Литовской Республики и Республики Польша товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе, — сказано в документе.

Ранее министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Европейскую комиссию с просьбой оказать содействие в возвращении примерно 100 грузовых фур, которые оказались заблокированы на территории Белоруссии. Машины застряли там после того, как Вильнюс закрыл единственный пункт пропуска на границе между двумя странами. Теперь литовская сторона заявляет, что Минск не разрешает этим транспортным средствам вернуться.

