Песков раскрыл, готовы ли зарубежные СМИ поехать за репортажами в Купянск Песков: иностранные СМИ пока что не заинтересованы в поездках в Купянск

Кремлю пока неизвестно о зарубежных журналистах, которые хотели бы поехать в перешедшие под контроль России Купянск и Красноармейск, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, в будущем такие запросы могут появиться.

Пока нам неизвестно о каких-то желающих [из числа сотрудников иностранных СМИ поехать в Красноармейск и Купянск], но мы не сомневаемся, что со временем они появятся, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытался деблокировать Красноармейск любой ценой, не считаясь с потерями и бросая новые подразделения практически на убой. По словам российского лидера, командование ВСУ поступало таким образом, понимая невозможность этой задачи.

До этого военкор Александр Коц заявил, что после освобождения Красноармейска открывается возможность для наступления на Доброполье, что позволит выйти к линии Дружковка — Краматорск — Славянск с запада, где оборона ВСУ слабее. Эксперт также отметил потенциал продвижения к границе ДНР с Днепропетровской и Харьковской областями или переброски сил для помощи в районе Константиновки.