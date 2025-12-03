Врач ответил, нужно ли удалять миндалины детям Врач Гамзатов: миндалины у детей участвуют в формировании иммунитета

Миндалины в детском возрасте участвуют в формировании иммунитета, рассказал KP.RU врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Калсын Гамзатов. Он призвал не удалять их полностью.

Дело в том, что в детстве небные миндалины участвуют в формировании иммунитета, поэтому их обычно не удаляют полностью, а подрезают. Часто это проводится вместе с удалением аденоидов, — рассказал Гамзатов.

По словам врача, операция по полному удалению требуется только при частых воспалениях и осложнениях. Он отметил, что здоровье миндалин зависит от гигиены полости рта и качества питания.

