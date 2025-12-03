Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Пулково задержали подозреваемую в мошенничестве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Пулково задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве на сумму 3 млн рублей, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Она могла похитить средства у 84-летнего жителя Сестрорецка.

В ведомстве рассказали, что мужчина обратился в правоохранительные органы самостоятельно. По его словам, несколько дней ему звонили неизвестные и убедили его передать им деньги «для защиты средств». Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую удалось задержать в тот же день.

Ранее сообщалось, что петербургская пенсионерка отдала мошенникам 4 млн рублей в коробке из-под лекарств. Аферисты обманули женщину, заявив, что она причастна к переводу денег запрещенной в России организации.

