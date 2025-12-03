«Выглядят анекдотично»: Фадеев о ковидном запрете массовых мероприятий

Запрет массовых мероприятий под предлогом ковидных ограничений в российских регионах выглядит «анекдотично», заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в беседе с РБК. Он подчеркнул, что такие ограничения действуют не везде.

Такие ограничения далеко не везде. В большинстве регионов, если местная бюрократия не хочет допустить какой-нибудь акции, она не ссылается на это. Но в целом это, конечно, выглядит анекдотично, — сказал он.

Ранее в администрации Благовещенска сообщили о планах ввести с 4 по 19 декабря обязательный масочный режим во всех организациях,. На этот же период были отменены массовые детские мероприятия. Решение приняли в целях снижения уровня заболеваемости ОРВИ в условиях сезонного роста.

До этого жители Москвы начали жаловаться на заболевание с симптомами в виде температуры, кашля и боли в ушах. По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, признаки связаны с ОРВИ, гриппом и коронавирусом. При этом специалист отметил, что, несмотря на рост заболеваемости в стране, общее количество случаев невелико.