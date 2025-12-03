Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:11

«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа

Власти Израиля разрешили палестинцам покинуть Газу через КПП «Рафах»

КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом в ближайшее время откроется для выезда палестинцев с израильского разрешения и под надзором ЕС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT). Данный механизм аналогичен тому, что использовался в январе текущего года.

COGAT сообщает, что палестинцы смогут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах в координации с Египтом, после получения разрешения от израильских служб безопасности и под наблюдением делегации Евросоюза, — говорится в материале.

Ранее шведская активистка Грета Тунберг и спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе приняли участие в многотысячной акции в поддержку Палестины. Демонстрация прошла в центральной части Рима.

Крмое того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что РФ ждет от США разъяснений по поводу «совета мира» для Газы. Утвержденный СБ ООН план предусматривает формирование данного органа под руководством американского президента Дональда Трампа.

«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
