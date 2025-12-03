Украинская сторона захотела встретиться с представителями Трампа в США Зеленский: Умеров и Гнатов будут готовиться к встрече с представителями Трампа

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут готовиться к встрече с представителями президента США Дональда Трампа. Глава Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале уточнил, что переговоры должны пройти на американской территории.

После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах, — уточнил политик.

Зеленский не назвал ни сроков возможных переговоров, ни уровень украинской делегации, которую Киев планирует отправить в США. При этом президент Украины добавил, что Умеров и Гнатов в Брюсселе проведут консультации с советниками по нацбезопасности европейских лидеров.

Ранее стало известно, что Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Президент Украины возвращается на родину после визита в Ирландию, а правительственный самолет приземлился в Польше 3 декабря.

Зеленский также сообщал, что ждет от Вашингтона сигналов после встречи президента России Владимира Путина с Уиткоффом. Глава Украины подтвердил готовность к очному диалогу с Трампом.