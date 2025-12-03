Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается на родину, сообщил журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу в соцсети X. По данным источника, глава страны не дождался встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

Встреча в Брюсселе отменена... Зеленский возвращается домой, — уточнил Рауфоглу.

При этом портал FlightAware показал, что самолет властей Украины около шести часов назад прилетел из Ирландии, где Зеленский пребывал с визитом, в Польшу. По информации портала, самолет, на котором, предположительно, находился Уиткофф, не остановился в Европе. Борт со спецпосланником президента полетел в сторону США.

При этом Зеленский заявлял, что ждет от Вашингтона сигналов после встречи российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом. Глава Украины также подтвердил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Уиткоффа продлилась почти пять часов. Переговоры прошли во вторник, 2 декабря. Во встрече также участвовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.