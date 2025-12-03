Дочь блогера с Урала стала жертвой мошенников В Екатеринбурге дочь блогера Телешовой перевела мошенникам деньги из сейфа

Дочь блогера и экс-телеведущей Ксении Телешовой из Екатеринбурга стала жертвой мошеннической схемы. Мать в беседе с E1.RU отметила, что злоумышленники, позвонив подростку, представились сотрудниками правоохранительных органов. Предварительно, 15-летняя девочка отдала им средства из родительского сейфа.

Наша дочь была очень сильно напугана. И мы узнали об этом только через два дня, — поделилась Телешова.

Под угрозой лишения родителей родительских прав, якобы из-за получения донатов из-за рубежа, они убедили девочку передать им деньги. По предварительным данным, мошенники завладели несколькими миллионами рублей. Когда семья обнаружила пропажу средств, они обратились в полицию.

Сейчас родители подростка столкнулись с новой угрозой: им поступают шантажистские сообщения. Ксения Телешова сообщила, что злоумышленники угрожают распространить в интернете сгенерированные нейросетью фотографии ее дочери в обнаженном виде. Правоохранительные органы уже взяли расследование этого дела под свой контроль.

Ранее стало известно, что мошенники в преддверии Нового года придумали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты выманивают коды из СМС под видом замены ключей от домофона.