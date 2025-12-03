Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года

Мошенники в преддверии Нового года придумали новую схему обмана россиян, теперь они выманивают у граждан одноразовые коды из СМС под видом замены ключей от домофона, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками компании-оператора и используют цифры из сообщений для входа на «Госуслуги» жертвы.

Злоумышленники в преддверии Нового года стали представляться сотрудниками компании-оператора домофона и предлагать жильцам зарезервировать или получить новые ключи. Схема работает так. Аферисты прозванивают жильцов и сообщают о плановой замене ключей. В выбранную жертвой дату и время фейковые сотрудники придут лично. Мошенники предлагают зарезервировать нужное количество ключей и просят продиктовать номер талона из СМС. На деле это одноразовый код для подтверждения входа на «Госуслуги». Так человек открывает преступникам доступ к личным и банковским данным, — пояснил Щербаченко.

Доцент подчеркнул, что настоящую замену ключей от домофона всегда проводят официально, через управляющую компанию. По словам Щербаченко, ее сотрудники никогда не запрашивают коды по телефону. Он уточнил, что все легитимные работы выполняются по предварительному уведомлению.

Необходимо уточнить, что настоящую замену ключей от домофона проводят официально. УК никогда не запрашивает коды и не выдает ключи на улице. Все работы выполняют по уведомлению в приложении или в личном кабинете на сайте компании. Если человек уже сообщил код, рекомендуется немедленно восстановить доступ к «Госуслугам» через форму на сайте. Также надо подать заявление в полицию, указав время звонка и номер, с которого поступил вызов, — резюмировал Щербаченко.

