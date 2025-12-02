Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:39

В Петербурге неожиданно пропала связь

В Петербурге отключили мобильную связь и интернет после объявления угрозы БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Утром в Санкт-Петербурге возникли проблемы с мобильной связью и интернетом, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Неполадки начались после объявления об угрозе беспилотников.

По данным сервиса, за сутки поступило более 1,5 тыс. жалоб на отключение связи. Пик обращений пришелся на 11 часов дня. За последний час фиксировалось около 50 жалоб. Несмотря на то, что режим воздушной опасности был отменен, связь до сих пор не восстановилась. Сейчас доступны только сайты и приложения из «белого списка».

Ранее губернатор Вячеслав Гладков объявил об ограничении мобильного интернета в Белгородской области для повышения безопасности. При этом, по его словам, это усложнило работу системы оповещения и защиты. Гладков отметил, что попытается найти баланс с правоохранительными органами.

До этого у провайдера «Ростелеком» произошли массовые сбои: за 15 минут поступило более 40 жалоб от пользователей. Больше всего недовольных оказалось в Москве, а также в Челябинской и Самарской областях и Санкт-Петербурге.

