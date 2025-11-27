В российском регионе частично отключили мобильный интернет

В Белгородской области частично отключен мобильный интернет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что это сделано в рамках обеспечения дополнительной безопасности. Гладков добавил, что власти будут заниматься выстраиванием правильного взаимодействия с правоохранительными органами, «которые контролируют эти процессы», чтобы найти компромиссное решение.

Частично отключен мобильный интернет. Конечно, сделано это в рамках обеспечения дополнительной безопасности. С другой стороны, нарушена часть взаимодействия, которая развернута на территории Белгородской области, в первую очередь с точки зрения оповещения и других элементов защиты, — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов. По его словам, силовые ведомства также считают эти меры целесообразными.

До этого в Госдуму был внесен законопроект, который освобождает операторов связи от ответственности за отключение интернета или прекращение услуг связи по требованию правоохранительных органов. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О связи».