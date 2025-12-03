Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 14:19

Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия

Котяков: экономика России нуждается в IT-специалистах и педагогах

Антон Котяков Антон Котяков Фото: government.ru
Читайте нас в Дзен

Российская экономика нуждается в квалифицированных кадрах в сферах инженерии, IT, медицины, образования и науки, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на пленарном заседании Всероссийского кадрового форума. По его словам, специалисты в перечисленных областях будут крайне востребованы по меньшей мере в ближайшие семь лет.

Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие семь лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые, — сказал он.

Глава Минтруда добавил, что ключевая потребность рынка состоит в специалистах со средним профессиональным образованием. Несмотря на общий рост доли работников с вузовскими дипломами, именно выпускники колледжей и техникумов остаются наиболее востребованными на горизонте ближайших семи лет, пояснил он. По его подсчетам, среднепрофильные работники составляют 65% от общей кадровой потребности.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что профессии швеи и сварщика станут самыми нужными в стране на ближайшие семь лет. По ее словам, прогноз потребностей в кадрах почти сформирован и эти две специальности стали ключевыми.

Россия
Антон Котяков
Минтруд
кадры
специалисты
работа
форумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ставки на билеты на «Щелкунчика» в Большом театре выросли вдвое
Юрист рассказал, как получить компенсацию за отмену авиарейса
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине задержали причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.