Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия

Российская экономика нуждается в квалифицированных кадрах в сферах инженерии, IT, медицины, образования и науки, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на пленарном заседании Всероссийского кадрового форума. По его словам, специалисты в перечисленных областях будут крайне востребованы по меньшей мере в ближайшие семь лет.

Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие семь лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые, — сказал он.

Глава Минтруда добавил, что ключевая потребность рынка состоит в специалистах со средним профессиональным образованием. Несмотря на общий рост доли работников с вузовскими дипломами, именно выпускники колледжей и техникумов остаются наиболее востребованными на горизонте ближайших семи лет, пояснил он. По его подсчетам, среднепрофильные работники составляют 65% от общей кадровой потребности.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что профессии швеи и сварщика станут самыми нужными в стране на ближайшие семь лет. По ее словам, прогноз потребностей в кадрах почти сформирован и эти две специальности стали ключевыми.