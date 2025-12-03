Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:55

Юрист оценил шансы Лурье взыскать деньги за квартиру Долиной

Адвокат Жорин: шансы Лурье вернуть деньги за квартиру Долиной туманны

Сергей Жорин Сергей Жорин Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Перспектива судебного разбирательства между Полиной Лурье и обманувшими певицу Ларису Долину при покупке квартиры мошенниками остается туманной, заявил адвокат Сергей Жорин в интервью Lenta.ru. По его словам, подобные дела часто затягиваются, а вернуть средства удается лишь в редких случаях.

Как уточнил Жорин, в подобных спорах исполнение исков нередко годами остается без результата, а потерпевшая сторона фактически не получает компенсации. На практике риски в таких ситуациях ложатся на одну из сторон сделки или на государство. Адвокат подчеркнул, что проблема остается системной: отсутствие гарантий возврата средств создает возможность для злоупотреблений.

Ранее Верховный суд России согласился рассмотреть жалобу защиты Лурье по делу о сделке купли-продажи квартиры Долиной. Источник в суде выразил уверенность, что спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов всех сторон.

До этого концертный директор Сергей Лавров заявил, что Долина могла бы компенсировать 112 млн рублей своей покупательнице и вернуть расположение публики за полтора месяца активных выступлений. По мнению эксперта, из-за скандала зрители массово сдают билеты на концерты певицы, а организаторы избегают сотрудничества. В конечном счете это приведет к большим финансовым потерям артистки.

