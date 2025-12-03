Банкир спрогнозировал, какой может быть инфляция в 2026 году

Инфляция в России к концу 2026 года способна замедлиться до уровня 4%, и в этом случае ключевая ставка Центрального банка может опуститься до однозначного значения, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». Находясь на полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», он добавил, что президент РФ Владимир Путин указывал на положительную динамику снижения инфляции.

Вчера президент сказал, что мы видим очень позитивный тренд по снижению инфляции. И в декабре мы ожидаем, что она составит 6%, это даже лучше ожидаемого показателя. Это значит, что мы в следующем году вполне можем выйти на показатель 4%, — заявил Костин.

Ранее Министерство экономического развития сообщало, что годовая инфляция в России в период с 18 по 24 ноября снизилась до 6,92%. Неделю назад этот показатель составлял 7,12%, а недельный прирост цен составил 0,14%.

До этого советник руководителя Центрального банка Кирилл Тремасов на встрече со студентами Томского государственного университета заявил, что по итогам 2025 года инфляция в стране сохранится в пределах от 6,5% до 7%. По его словам, стратегической целью остается достижение уровня в 4%.