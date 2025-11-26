Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России

Годовая инфляция в России снизилась до 6,92% в период с 18 по 24 ноября, сообщается в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. Неделей ранее данный показатель составлял 7,12%, при этом недельный прирост цен достиг 0,14%.

На неделе с 18 по 24 ноября 2025 года инфляция составила 0,14%. На продовольственные товары цены изменились на 0,16%, в том числе на плодоовощную продукцию на 1,29%, на продукты питания за исключением овощей и фруктов — на 0,06%. <…> Годовая инфляция 24 ноября зафиксирована на уровне 6,92%, — говорится в отчете.

Ранее советник руководителя Центробанка Кирилл Тремасов на встрече со студентами Томского государственного университета заявил, что инфляция в России по результатам 2025 года сохранится в диапазоне 6,5–7%. По его словам, целевым ориентиром для страны остается достижение четырехпроцентного уровня.

Кроме того, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила о снижении инфляции в России до целевого уровня в 4% во второй половине 2026 года. Она также отметила, что в целом будущий год может завершиться с показателем роста цен в диапазоне 4–5%.