03 декабря 2025 в 12:09

Отец и сын создали нейрокульт в Ульяновске

Скрывавшиеся от церкви 16 лет клирики создали нейрокульт в Ульяновске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Клирики, которые 16 лет скрывались от церкви, основали нейрокульт в Ульяновске под названием «Небесный Дух», где использовали искусственный интеллект для создания молитв и икон, сообщает Telegram-канал Baza. Симбирская епархия на протяжении долгого времени безуспешно пыталась выйти на связь с двумя пропавшими священнослужителями. Ими оказались отец и сын, к тому же носившие одинаковые имена — Павел.

Они игнорировали письма и телефонные звонки. Через 16 лет митрополит подписал указы о запрете служения для пропавших. Именно тогда появились сведения о мужчинах: выяснилось, что, перепробовав различные духовные практики, они стали приверженцами необычной формы язычества с активным использованием нейросетей.

Младший Павел, хотя и продолжал отмечать христианские праздники и верить в Иисуса, часто в своих публикациях в соцсетях обращался к языческому божеству Сварогу и к некоему «Небесному Духу». При этом тексты молитв для этого духа создавались чат-ботом. Дьякон также использовал нейросети для генерации изображений на религиозные темы, что некоторые представители епархии назвали нейро-иконописью и подвергли осуждению. Кроме того, дьякон создал в интернете несколько тематических сообществ, где публиковал сгенерированные ИИ философские тексты и компиляции молитв.

Ранее СМИ писали, что ряд отечественных компаний обратился к специалистам по рекламе с призывом отказаться от применения искусственного интеллекта в своей работе. Студия Bazelevs вместе с 11 другими объединениями подписала коллективное обращение, в котором указала, что использование ИИ увеличивает вероятность финансовых потерь.

нейросети
искусственный интеллект
церковь
вера
