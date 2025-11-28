День матери
28 ноября 2025 в 12:41

Ряд российских компаний попросил рекламщиков отказаться от ИИ

Ряд российских компаний призвал рекламщиков отказаться от использования ИИ, сообщает «Постньюс». Студия Bazelevs и еще 11 объединений написали коллективное письмо, отметив, что использование ИИ повышает риски убытков.

В тексте указано, что бюджеты в рекламной отрасли в 2026 сократятся. Авторы письма призвали найти способы сохранить текущие ставки, вместо того чтобы отдавать часть работы искусственному интеллекту.

Помимо Bazelevs к письму присоединились такие компании, как Action Film, AmberStudio, Ball Park, Dago, Fetish Film, Mad Cow, Park Production, Spot.film и бюро «Рабочее название». По их заявлениям, отказ от использования ИИ поможет стимулировать рынок.

Ранее футуролог Данила Медведев рассказал, что нейросеть может заменить людей, работающих в области журналистики. По его словам, речь идет о профессии корректора. Также, по его мнению, искусственный интеллект может выполнять несложную редакторскую работу.

