24 ноября 2025 в 16:40

Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека

Футуролог Медведев: нейросеть может работать в журналистике

Робот Грин, разработан Сбером на базе нейросети
Нейросеть может заменить людей, работающих в области журналистики, сообщил NEWS.ru футуролог Данила Медведев. По его словам, речь идет о профессии корректора. Также искусственный интеллект может выполнять несложную редакторскую работу.

К примеру, в журналистике нейросеть точно может заменить корректора или того, кто делает простую редакторскую работу. То же самое — в любой другой профессии. Если мы говорим про медицину, на МРТ или рентгене ИИ может находить области, требующие внимания, — сказал он.

По его словам, отличная область применения ИИ — генерация картинок для постов. Кроме того, он отметил, что ИИ способен обрабатывать все загруженные в нее тексты и связывать их, может помочь ассоциативной обработкой.

Частично нейросеть способна заменить человека уже сейчас. Если есть огромное количество отчетов, справок, протоколов допроса, осмотра, то нейросеть может это все быстро прочитать и высказать какие-то мысли и соображения. По сути, это будто у вас есть ассистент-исследователь. Не шибко умный, но очень работоспособный, — отметил футуролог.

Ранее в Госдуме рассказали, что количество контента, который создает искусственный интеллект, кратно выше, чем тот, что пишут люди. Нейросети научились общаться в соцсетях, заполняя свои страницы выдуманной информацией.

