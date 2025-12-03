В Британии заметили необычную деталь встречи Путина и Уиткоффа Журналист Миллер: Уиткофф в разговоре с Путиным радовался больше, чем с Умеровым

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на встрече с главой РФ Владимиром Путиным выглядел заметно радостнее и внимательнее, чем во время переговоров с руководителем СНБО Украины Рустемом Умеровым, заметил журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X. Он подчеркнул контраст в поведении дипломата, отметив его улыбку и вовлеченность в диалоге с российским лидером.

Уиткофф, сидя напротив Путина, широко улыбается <…> и внимательно слушает, — отметил журналист.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заявила, что новогодняя иллюминация Москвы могла побудить американскую делегацию пересмотреть свои взгляды на российскую экономику. Она добавила, что столица особенно впечатляюще смотрелась в контексте старого заявления Барака Обамы о «порванной в клочья» экономике страны.

Кроме того, генеральный директор РФПИ, спецпредставитель по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев позитивно оценил встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Переговоры, посвященные украинскому урегулированию, он назвал плодотворными.